Jonge zorgmanagers vertellen haar nog nét niet dat ze te belegen is om met verandering om te gaan

,,Weet je wat de achilleshiel van de zorg is?’’, vraagt thuiszorgmedewerker Mieke (62). ,,Mensen werken niet in de zorg omdat je nu eenmaal een baan moet hebben, maar omdat het een roeping is. En daardoor kunnen managers en zorgdirecteuren oneindig lang slecht met ons omgaan. Als de telefoon gaat, trekken we toch wel weer ons uniform aan om naar de cliënt toe te gaan. Ook al krijgen we onze overuren niet uitbetaald of hebben we door onderbezetting al een dubbele dienst gedraaid.’’