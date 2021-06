Jumbo belooft meer te doen aan ‘systematische uitbuiting’ van vrouwelijke arbeiders wereldwijd

Onderne­mers hebben last van succes­schaam­te: ‘Er zijn zoveel collega’s die hun omzet zagen wegvallen, dan ga ik ze niet de ogen uitsteken’

31 mei Het midden- en kleinbedrijf boekte in het afgelopen coronajaar ruim 9 procent meer winst dan in 2019, werd vorige week bekend. Maar ondernemers die het toch nog goed deden, lopen daar niet graag mee te koop. Er blijkt sprake van successchaamte, ontdekte RegioBank in een onderzoek. ,,Ik ga nu echt niet rondroepen dat het zo goed met mij gaat, terwijl collega-ondernemers om mij heen het zo zwaar hebben.”