Jumbo groeit snoeihard door, AH stabiel en Lidl en Aldi verliezen marktaandeel

De grootste van Nederland kneep ‘m een jaar geleden. De Zaandamse grootgrutter was al meer dan tien jaar achter elkaar gewend om groter te worden, maar die groei stagneerde in 2018. Het bedrijf, sinds een jaar onder leiding van Marit van Egmond, beleefde een stabiel jaar en scoorde wederom een marktaandeel van 34,9 procent. Van Egmond: ,,We hebben in 2019 grote stappen gezet. We hebben ruim honderd winkels vernieuwd en openden 21 nieuwe winkels in Nederland en België. Hierdoor zijn we de grens van duizend gepasseerd en tellen we in beide landen 1029 supermarkten.’’

Grote winnaar

Ook bij Jumbo in Veghel zijn ze blij. De Brabantse supermarktketen heeft 21 procent van de markt in handen, dat is een stijging van 1,8 procent in vergelijking met 2018. Daarmee is het bedrijf de grote winnaar van 2019. Jumbo opende vorig jaar veel meer winkels dan de Zaanse concurrent. De gele Jumbo-vlag wappert bij 51 nieuwe locaties in Nederland, in totaal zijn er 669 winkels. Ook dit jaar groeit Jumbo verder, want er zullen ook in Vlaanderen nieuwe supermarkten worden geopend en in ons land neemt het familiebedrijf alleen al zeventien winkels van Hema over.



Lidl staat met 10,7 procent stevig op de derde plaats, maar levert na jaren van groei wel marktaandeel in: -0,2 procent. Het aantal winkels daalde niet, Lidl opende vorig jaar acht filialen en telt nu 425 winkels in ons land. Ook budgetsupermarkt Aldi levert 0,2 procent in en zakte van 6,1 naar 5,9 procent in 2019, het bedrijf heeft één winkel minder dan een jaar geleden (494 in plaats van 495). Tussen de Duitse supermarktketens staat Plus op de vierde plaats. Deze keten uit Utrecht, gespecialiseerd in vers, groeide licht: van 6,4 naar 6,5 procent. Het aantal winkel steeg ook: van 263 naar 270.



Van de vijftien supermarktketens die Nielsen op een rij heeft gezet, is Coop na Jumbo de grootste stijger. In 2018 werd bekend dat Coop samen met Jumbo 131 winkels van de voormalige Emté-keten zou overnemen. Een derde van dit aantal werd een Coop.