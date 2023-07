Jumbo: Situatie met buitensporige prijsverhogingen begint nu iets te bedaren

Jumbo gaat ervan uit dat de piek van prijsstijgingen achter de rug is, maar de supermarktketen houdt nog wel rekening met aanhoudende kostenstijgingen door onder meer hogere lonen en huren. Voor het bedrijf zelf had topman Ton van Veen minder goed nieuws: de supermarktketen verliest marktaandeel, en de omzetgroei blijft achter bij die van de concurrentie.

,,Gelukkig begint de situatie met buitensporige prijsverhogingen nu iets te bedaren, maar het zal nog wat tijd vergen voordat we van normalisering kunnen spreken”, begint topman Van Veen zijn toelichting op de halfjaarcijfers.

Hij is bezorgd over de toekomst. Tegenover het Financieele Dagblad zegt hij zelfs dat er ‘weinig jaren zijn geweest waarin hij zich meer zorgen maakt over de winstmarge dan nu’. Hij ziet daarom nog geen ruimte voor prijsverlagingen.

Dat heeft vooral te maken met een opeenstapeling van kostenstijgingen voor de keten, vooral de salarissen, huur en energie. Van Veen spreekt ook van een dalend consumentenvertrouwen. Onderhandelingen met leveranciers van A-merken verlopen ook nog steeds moeizaam; vorig jaar lagen er voor lange tijd geen producten van Mars en Nestlé in het schap.

Voor het eerst in bestaan verloor Jumbo stukje van de markt

In die moeilijke marktomstandigheden presteert Jumbo minder goed dan de concurrentie. De omzetgroei van Jumbo (8,8 procent) bleef in het vorige halfjaar achter bij die van de markt: 9,4 procent. Dat is flink wennen voor Jumbo, dat juist gewend is te winnen van de concurrentie. Voor het eerst in het bestaan verloor Jumbo een stukje van de markt.

Tegelijkertijd krijgt Jumbo kritiek over de maatschappelijke koers van het bedrijf. De supermarktketen is zelden voorloper op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De nieuwe topman Van Veen heeft beloofd dat aan te pakken, en tegelijkertijd Jumbo weer te laten groeien, zoals het bedrijf gewend was.

De omzet van Jumbo kwam in de eerste zes maanden toch bijna uit op bijna 6 miljard euro. Dat komt voor een groot deel door de volgens de onderneming ‘onvermijdbare prijsstijgingen als gevolg van de aanhoudende inflatie’. Jumbo geeft geen cijfers over de winst, maar zegt genoegen te nemen met een lagere marge op met name essentiële levensmiddelen en producten van het eigen huismerk. ,,Dit was niet onze allerbeste periode”, benadrukt Van Veen.

Lastig jaar

Jumbo maakt ook om andere redenen een lastig jaar mee: voormalig topman Frits van Eerd werd opgepakt nadat hij verwikkeld raakte in een fraudezaak. De nieuwe ceo Ton van Veen wil van Jumbo een simpelere winkel maken en de keten weer terugbrengen naar het concept waarmee het groot is geworden: een warm familiebedrijf dat de klant op één zet.



Vlak voor de zomer werd Jumbo-personeel in meerdere sessies toegesproken door Van Veen over de toekomst van de winkel. Er is ook afscheid genomen van sportsponsoring, de financiële hulp aan F1-coureur Max Verstappen stopt na het lopende seizoen. ,,Wie boodschappen doet bij Jumbo weet zeker dat de boodschappen niet te duur zijn, maar wel lekker, duurzaam en gezond’’, zei Van Veen in een interview met deze krant, over de hernieuwde strategie.

