Kabinet raamt begrotingstekort dit jaar op 68 miljard euro

Video Goedlachse Máxima duikt op bij technisch bedrijf Hamer in Apeldoorn: 'Iedereen stond te glunderen’

25 juni Noem het gerust de vibe van koningin Máxima. Technisch installatiebedrijf Hamer in Apeldoorn beleeft niet de meest productieve dag, maar iedereen heeft straks thuis wel een mooi verhaal te vertellen. Want Hare Majesteit is op bezoek. En dat betekent dat het maken van foto's en filmpjes voor veel Hamer-werknemers even belangrijker is dan de dagelijkse werkzaamheden.