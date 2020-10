Kabinet stopt half miljard euro in snelgroeiende bedrijfjes

Bedoeling is de 500 miljoen euro te verdelen over drie fondsen, die het bedrag vervolgens weer verdelen over de groeibedrijven. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) is in haar nopjes. ,,Wie investeert in startups en scale-ups, investeert in de toekomst van ons land. Naast het steunen van ondernemers die het moeilijk hebben, is het ook onze plicht om onze groeibedrijven perspectief te geven en ze ondersteunen in hun ontwikkeling. Hun groei levert ons allemaal banen en inkomsten op, brengt nieuwe producten en technologieën op de markt, en houdt onze economie sterk. Daarom willen we ze graag hier houden.