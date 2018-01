Kan horeca macht van Iens, Thuisbezorgd en Booking nog breken?

AMSTERDAM

Op vakbeurs Horecava lanceerde Koninklijk Horeca Nederland (KHN) maandag Bookdinners.nl, een alternatief voor het populaire restaurantrecensie- en reserveringsplatform Iens. Dat strijkt volgens de restaurateurs te veel geld op, deelt geen klantgegevens en zou hen bijna dwingen mee te doen aan kortingsacties zoals het tweede menu gratis.

Met BookDinners wil de horecabrancheorganisatie het heft weer in eigen hand nemen. Maar had het dat niet veel eerder moeten doen? Zo richtte makelaarsvereniging NVM huizensite Funda al in 2001 op, voordat een ondernemer van buiten de branche met gegevens over alle koopwoningen aan de haal kon gaan.

Monopolie

Quote Grote platformen verliezen de sympathie van klanten. Dat zie je nu bijvoorbeeld gebeuren bij Airbnb en Uber, die veel negatieve publiciteit krijgen Koen Frenken, hoogleraar innovatiewetenschappen Voor de horeca hoeft het nog niet te laat te zijn om het tij te keren, stelt Koen Frenken, hoogleraar Innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. ,,Platformen die een monopolie hebben bemachtigd, kunnen dat ook weer kwijtraken aan nieuwkomers die onder de prijs gaan zitten. Of ze verliezen de sympathie van klanten. Dat zie je nu bijvoorbeeld gebeuren bij Airbnb en Uber, die veel negatieve publiciteit krijgen. Nieuwkomers als FairBNB en lokale coöperaties van taxichauffeurs profiteren daarvan.''

Om van BookDinners een succes te maken, moeten echter ook consumenten er baat bij hebben, zegt platformexpert Martijn Arets van de Universiteit Utrecht. ,,Nu staan er nog geen recensies op, zoals bij Iens, en hebben alleen de restauranteigenaren er financieel voordeel van.'' De Nederlandse horecabranche kan volgens hem een voorbeeld nemen aan Fairbooking.com, opgezet door de Franse hotelbranche. ,,Klanten krijgen daar 5 tot 10 procent korting, een gratis ontbijt of kamerupgrade.''

Fietskoeriers

Of de Nederlandse horeca op die manier ook een vuist kan maken tegen Booking.com en Thuisbezorgd.nl? Dat zal lastiger zijn, verwacht Arets. ,,Hotelboekingen zijn een internationale markt. En Thuisbezorgd.nl is meer dan een een reserveringssite. Het regelt ook de logistiek, deels met eigen fietskoeriers. Dat maakt het ingewikkelder om daarmee te concurreren.'' Een lichtpuntje voor restauranteigenaren: in de grote steden tornen nieuwkomers als Deliveroo en Foodora al flink aan het monopolie van Thuisbezorgd.nl op de maaltijdbezorging.

Macht

Boekingsplatformen als Booking.com, Thuisbezorgd.nl en Airbnb zijn inmiddels zo groot en machtig, dat het voor ondernemers eigenlijk geen optie is om zich er niet bij aan te sluiten. Te veel potentiële klanten beginnen er hun zoektocht naar een restaurant, slaapplek of bezorgmaaltijd.