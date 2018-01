Kijkshop-eigenaar: alle winkels dicht, personeel op straat

Alle 70 winkels van Kijkshop sluiten hun deuren. De Zweedse eigenaar The One vraagt morgen het faillissement aan bij de rechter, zo laat de investeerder weten. De ongeveer 400 medewerkers komen op straat te staan. In het verspreidingsgebied van de Stentor heeft de Kijkshop vestigingen in Apeldoorn, Emmeloord, Lelystad en Zwolle.

Het is nu aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is, zegt een woordvoerder van The One.

De winkelketen kampt al jaren met aanzienlijke verliezen en moest in 2016 17 van de 87 winkels sluiten. Het bedrijf heeft veel last van de veranderende winkelwereld, waar klanten vaker kiezen voor online-aankopen.

Nieuwe webshop

Het opzetten van de nieuwe webshop TONE moest de noodlijdende winkelketen vorig jaar uit het dal halen. Een ommekeer was volgens de Zweedse topman Björn Serving nodig. ,,Als we niet veranderen, dan gaan we dood'', aldus Serving. Kijkshop lanceerde een crowdfundingactie om het nieuwe platform te bekostigen. Ruim 100 investeerders, van wie tien bedrijven, stapten in het project.

Volgens een woordvoerder van Symbid bestond de groep investeerders uit een mix van Kijkshopmedewerkers en individuen of bedrijven die tot het netwerk van de site behoren. Het gemiddelde geïnvesteerde bedrag ligt rond de 4.400 euro, veel meer dan wat projecten normaal gesproken opbrengen.

'Winkel van gisteren'

Retaildeskundige Paul Moers zei in april dat hij niet geloofde dat 'winkel van gisteren' Kijkshop het met deze nieuwe koers ging redden. Moers zag geen meerwaarde in TONE ten opzichte van concurrerende websites, waar ook tientallen recensies van producten op staan.