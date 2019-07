'Kleding kopen we al lang niet meer, wel elk jaar schoenen’

Nico: ,,In 2012 kreeg ik een hersenbloeding, drie jaar later raakte ik mijn baan als Leesmap-bezorger kwijt. In mei 2018 werd mijn aanvulling op de uitkering stopgezet. Ik bezorg nu vijftien uur per week pizza's.’’



Conny: ,,Nico had een leuk loon, toen hij de Leesmap bezorgde. Hij vertrok met pijn in het hart. Ik werk 24 uur per week. Met ons inkomen redden we het net aan. We proberen toch voor reserves te zorgen, voor als bijvoorbeeld de auto kapot gaat.’’