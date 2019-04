‘Kledingfabrikanten sjoemelen met labels’

Hoe weet je tijdens het shoppen nou eigenlijk of je een 'bewuste’ keuze maakt? Met die vraag heeft Kamerlid Van Eijs zich beziggehouden. Het antwoord lijkt eenvoudig: een kleurlabel op elk kledingstuk dat aangeeft hoe milieuvriendelijk het is. ,,Als je in een elektronicazaak loopt, kun je direct zien hoe duurzaam een koelkast is aan de groene, oranje of rode kleur op het label. Maar in een kledingwinkel weet je als consument eigenlijk nooit waar je aan toe bent”, zegt Van Eijs.