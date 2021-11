Klimaat is guur voor multinationals in Nederland: ‘Olie is belangrijk, maar chips zijn de toekomst’

Het roer in je loopbaan drastisch omgooien: waarom (niet)?

Je hele leven hetzelfde vak uitoefenen is allang niet meer vanzelfsprekend. Joep Boerboom weet het uit eigen ervaring: hij verruilde vorig jaar zijn baan als provincieambtenaar voor het schrijverschap. Vanaf vandaag spreekt hij in deze krant wekelijks een andere carrièreswitcher over zijn of haar ervaringen in de nieuwe rubriek ‘Het roer om’.

