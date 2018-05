Kliniek gaat bitcoinverslaafden behandelen

Verslaafd of gewoon een passionele hobbyist?



Voor wie zelf twijfelt of die constante honger naar de laatste bitcoinkoers nog wel gezond is, heeft de kliniek een paar tips. Pas op als je jezelf ervan overtuigt dat je een strategie hebt om alleen winst te maken, waarschuwen de therapeuten. En als je je salaris en spaargeld in cryptomunten begint te steken, of naar andere wegen zoekt om je virtuele kapitaal verder uit te breiden. Ook als je werk ten koste gaat van de handeltje zouden de alarmbellen af moeten gaan: dan dreig je van passionele hobbyist af te glijden tot gokverslaafde.