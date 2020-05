KLM gaat weer mogelijkheid bieden om geld terug te krijgen bij geannuleerde vlucht

Brussel tikt Nederland op de vingers om reisvou­chers, maar klant blijft met lege handen staan

13 mei Luchtvaartmaatschappijen hebben hun klanten op grote schaal vouchers in plaats van geld gegeven bij annulering van een reis, ook als die consument daar niet mee instemde. De Europese Commissie benadrukt dat dit in strijd met het consumentenrecht is. De consument lijkt echter niets te winnen.