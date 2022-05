KLM lost 311 miljoen euro staatssteun af na opnieuw kleine winst

KLM heeft in het eerste kwartaal een eerste aflossing gedaan van de staatssteun die het in coronatijd ontving. De luchtvaartmaatschappij kon door de stevige groei van het aantal passagiers de vliegtuigen beter vullen in de afgelopen periode en dat leidde voor het derde kwartaal op rij tot een operationele winst.

Daardoor ontstond er ruimte om 311 miljoen euro van de ontvangen staatssteun terug te betalen. KLM-topman Pieter Elbers noemt de aflossing ,,een ontzettend belangrijke stap”. ,,Het water stond ons in 2020 echt aan de lippen en we hadden geen idee hoe lang de crisis ging duren”, zegt hij. ,,Dit geeft aan dat het ergste achter de rug is.”

KLM kreeg in 2020 voor 3,4 miljard aan leningen en kredieten waar de Staat zich garant voor stelde. Daarvan gebruikte de luchtvaartmaatschappij 942 miljoen euro.

Stevig prijskaartje

,,Die steun is heel belangrijk, maar er zit ook wel een stevig prijskaartje aan”, geeft Elbers aan. Zo moet KLM flink wat rente betalen en leveren de medewerkers loon in zolang de lening niet is terugbetaald. ,,We hopen snel verder stappen te kunnen zetten met de aflossing”, aldus Elbers die aangeeft dat de vraag naar vliegreizen sterk is.

Dat in het eerste kwartaal winst werd geboekt, geeft aan dat het herstel zich doorzette, want de eerste drie maanden van het jaar zijn traditioneel een trage periode. ,,Maar we zien dat we qua bezettingsgraad weer in de buurt komen van wat we voor de coronapandemie hadden”, zegt Elbers.

Capaciteit

Heel Air France-KLM, dat nog een verlies boekte door een min bij Air France, rekent op een capaciteit van zeker 80 procent van wat het in 2019 was in de lopende periode en zeker 85 procent in de zomer. Voor budgetdochter Transavia geldt dat er nu al meer capaciteit is dan er voor corona was. Het luchtvaartconcern denkt in het tweede kwartaal geen verlies meer te maken en in het derde een duidelijke winst te boeken.

Wat nog roet in het eten kan gooien zijn problemen op luchthavens zoals de afgelopen periode op Schiphol. ,,Dat is natuurlijk enorm frustrerend voor onze klanten”, geeft Elbers aan die herhaalt dat Schiphol er eerst alles aan moet gaan doen om de personele problemen op te lossen voor er gesproken kan worden over het schrappen van vluchten. “Dat is echt te prematuur.”

Krappe arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt herkent KLM ook, aldus Elbers. ,,We hebben begrip voor de uitdagingen, maar we moeten op zoek naar oplossingen.” Daarbij tekent de KLM-topman aan dat de meivakantie qua drukte “heel geconcentreerd” is. ,,Tijdens de zomervakantie zijn vliegreizen van vakantiegangers over zes weken gespreid.”

Voor Elbers zelf komt de eindstreep in zicht. Deze zomer neemt huidig NS-baas Marjan Rintel het van hem over. ,,Ik heb dertig jaar met veel plezier bij KLM gewerkt en daar ben ik dankbaar voor. Ik ben blij dat we weer uit het dal aan het klimmen zijn.”

Bekijk hier al onze video’s over de economie: