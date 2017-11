KLM mag over Siberië blijven vliegen

ABC was recent zogeheten slots kwijtgeraakt op Schiphol en was het daar niet mee eens. Het conflict daarover liep zo hoog op, dat Rusland dreigde KLM-toestellen te weren uit het luchtruim boven Siberië. Die sluiting zou zaterdag ingaan. KLM vliegt over het gebied naar bestemmingen in het Verre Oosten.



Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur had erop aangedrongen dat KLM en ABC rond de tafel zouden gaan voor een oplossing. Over de inhoud van de afspraken deden het ministerie en de Nederlandse luchtvaartmaatschappij geen uitspraken, maar vermoedelijk komt het erop neer dat KLM een deel van zijn slots overdoet aan ABC.