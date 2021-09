KLM vraagt personeel wél of ze zijn gevaccineerd, maar ‘leidinggevende krijgt geen inzicht’

Irritatie en verbazing vanwege besluit kabinet over corona-steun: 'De minister kletst uit zijn nek’

3 september Touroperators die verre reizen organiseren, voelen zich door het kabinet in de steek gelaten. De stekker gaat in het zicht van de haven uit het coronasteunpakket. Terwijl alle reisbeperkingen nog van kracht blijven. ,,Het kabinet laat ons in het moeras zakken.”