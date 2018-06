Koers bitcoin keldert na hack van Zuid-Koreaanse cryptobeurs

De koers van de bitcoin zakte met wel 12 procent tot circa 6800 dollar, de sterkste duikeling sinds medio maart. Dit jaar is de waarde van dit bitcoin al met meer dan 50 procent gezakt. In december bereikte de koers van de bitcoin nog een piek van 20.000 dollar.



Het is niet duidelijk hoeveel is buitgemaakt bij de hack bij Coinrail door cybercriminelen. Het handelsplatform werkt samen met de autoriteiten en andere platformen om de daders te achterhalen. Via Coinrail worden meer dan vijftig soorten digitale munten verhandeld. Zuid-Korea behoort tot de belangrijkste markten ter wereld voor de handel in cryptomunten.



Er vinden vaker diefstallen van digitale munten plaats, zoals de grote hack van de Japanse cryptobeurs Coincheck in januari. Bij die kraak werden voor honderden miljoenen dollars aan digitale munten geroofd. Dat was een van de grootste diefstallen van digitaal geld ooit.



Inmiddels treden autoriteiten wereldwijd steeds strenger op tegen cryptomunten vanwege zorgen rond gebruik van de valuta's voor criminele activiteiten en de grote risico's voor consumenten en investeerders.