Komen 'gratis' mobieltjes de providers duur te staan?

Waar draait de zaak om?

Het was jaren een zekerheidje: de 'gratis' telefoon bij mobiele abonnementen. Sinds de eeuwwisseling zijn er zeker 10 tot 20 miljoen van dergelijke bundels in Nederland verkocht. Uiteraard was de telefoon niet echt gratis: de aanbieders verdienden het geld terug via een hoger maandelijkse abonnementstarief.

Waarom mag het niet meer?

Omdat consumenten daardoor verleid worden tot hoge uitgaven, met het risico's dat er schulden ontstaan. In een uitspraak van juni 2014 oordeelde de Hoge Raad dat mobiele abonnementen inclusief toestel een 'koop op afbetaling' of lening vormen. Daardoor gelden strenge regels op het gebied van consumentenbescherming. In februari 2016 besliste de hoogste rechter dat klanten hun abonnement achteraf (deels) mogen terugdraaien. Als ze hun oude mobiel terugsturen, dient de provider de destijds geldende marktprijs te vergoeden.

Nu eist een klant zijn geld daadwerkelijk terug.

Het betreft een klant die in februari 2013 een tweejarig abonnement met iPhone 5 afsloot voor ruim 65 euro per maand. Hij eist 790 euro terug voor de iPhone. Ook wil hij 340 euro retour, omdat T-Mobile zijn contract stilzwijgend verlengde. Terwijl het toestel afbetaald was, bleef de aanbieder zo maandelijks 65 euro afschrijven.

Hoe oordeelt de rechter?

De rechtbank Den Haag geeft de klant op vrijwel alle punten gelijk. T-Mobile moet 1074,29 euro betalen. Ter bescherming van de koper had T-Mobile de prijs van de iPhone duidelijk apart moeten vermelden. Het is de tweede keer in een maand dat T-Mobile een zaak verliest rond misleidende bundels. Anderhalve week terug moest de provider bijna 1250 euro terugbetalen aan een ex-klant. Vodafone koos eerder eieren voor zijn geld en liet een zaak niet voorkomen.

Hoe reageert T-Mobile?

De provider stelt dat de zaak op zichzelf staat en er dus geen algemene werking bestaat. De klant werd door T-Mobile weggezet als een golddigger die 'opportunistisch gebruikmaakt' van de uitspraken van de Hoge Raad.

Heeft de uitspraak gevolgen voor KPN, Vodafone en Tele2?

Volgens ConsumentenClaim wel. ,,Alle zaken zijn in de basis hetzelfde'', zegt directeur Stef Smit. De stichting vertegenwoordigt ruim 35.000 mensen, die bijna 75.000 abonnementen hadden lopen. Bij een gemiddelde schade van 400 euro moeten mobiele aanbieders 30 miljoen euro ophoesten. En dan heeft de Consumentenbond ook nog een claimzaak lopen.

Wat nu?

ConsumentenClaim wil twee andere proefprocedures starten. Smit denkt die te winnen ,,Dan start een volgende fase, waarin we tot honderden procedures tegelijk gaan indienen. We doen dat desnoods bij alle 35.000 gedupeerden, hoewel we dan moeten opschalen.'' Smit verwacht dat providers uiteindelijk om tafel willen gaan zitten om over een schikking te praten.

Gaan de providers straks inderdaad tientallen miljoenen euro's dokken?

Daar begint het op te lijken. Tot nu toe hebben de mobiele aanbieders vrijwel steeds verloren voor de rechter. Enige lichtpuntje is dat de Haagse rechter een verjaringstermijn van vijf jaar hanteert. Een deel van de claimers kan daardoor niet meedoen. Zelf vindt ConsumentenClaim dat - als er al zo'n verjaringstermijn is - die pas gaat lopen na de uitspraak van 2016.

Hoe is de situatie nu?