KPN neemt concurrent Youfone met 550.000 klanten over

Wezep krijgt grootste Plus van Nederland: ‘Leven verandert; wij moeten daar op reageren’

Het is eten of gegeten worden in de supermarktwereld. Door de drang naar schaalvergroting verdwijnen telkens opnieuw formules uit het straatbeeld, met het opgaan van Coop in Plus als nieuwste voorbeeld. Binnen die operatie, die van Plus na AH en Jumbo Nederlands twee na grootste supermarktketen maakt, ontpopt de vestiging in Wezep zich tot grootste Plus van het land.