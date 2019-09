KPN wuift bezwaren personeel XS4All weg

De ondernemingsraad (or) van XS4All kondigde begin augustus aan naar de Ondernemingskamer te stappen als KPN zijn plannen met XS4All doorzet. Vorige week kwam daar een vernietigend advies over KPN's voorgenomen besluit te stoppen met de provider bij. De or stelt dat dit niet op geen enkele manier in het belang is van KPN, het personeel van XS4all en de 250.000 klanten. Rode draad bij zowel het advies als de aangekondigde rechtsgang: XS4All zou zijn verwaarloosd door KPN, ook is er sprake van wanbeleid.



KPN betwist dit in een eveneens lijvige reactie echter stellig. ,,In de afgelopen 21 jaar heeft XS4All als onderdeel van KPN een onderscheidende positie in de telecommarkt en binnen de KPN groep in kunnen nemen. XS4All kreeg ruimte voor eigen innovaties en initiatieven”, stelt Nederlands grootste telecombedrijf. Het concern noemt het malware filter dat XS4All aanbiedt en de keuze van een eigen modem. Ook was er de campagne met een gratis wifi-versterker.

Schaalvoordelen dankzij KPN

Volgens KPN, dat begin januari met het plan kwam om met XS4All te stoppen, kon de provider enkel floreren dankzij de sterke moeder. ,,Tegelijkertijd kon het bedrijf gebruik maken van de schaalvoordelen van KPN, onder andere centrale inkoop, financiële administratie, onderzoek en het tv-product. KPN heeft daarbij steeds gehandeld conform de afspraken die met XS4All zijn gemaakt. KPN is het dan ook niet eens met de mening van de OR dat XS4All is verwaarloosd of gemarginaliseerd. Het beleid is er altijd op gericht geweest bij te dragen aan het succes van zowel XS4All als KPN.”



KPN stelt dat het zowel bij de plannen als het medezeggenschapstraject altijd uiterst zorgvuldig te werk is gegaan. ,,Van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen is geen sprake, laat staan van wanbeleid.”



Hoewel KPN nu officieel reageert op het advies, moet nog een definitief besluit worden genomen over het doorzetten van de plannen. Volgens bronnen binnen KPN gebeurt dat waarschijnlijk voor 1 oktober. Er wordt niet gewacht tot nieuwe ceo Dominique Leroy per 1 december aantreedt.

Volledig scherm Huidige KPN-ceo Maximo Ibarra die de strategie ontwikkelde waarbij KPN zich voortaan richt op het gelijknamige hoofdmerk. Dat betekent het einde voor Telfort en XS4All © ANP

Or: KPN in ontkenningsfase

In een reactie laat de ondernemingsraad van XS4All weten dat KPN ‘volledig in de ontkenning zit zonder naar de bezwaren te luisteren’. Vice-voorzitter Daan Willems stelt dat XS4All een sterke zaak heeft en spreekt nogmaals uit dat het personeel naar de rechter kan stappen.



Ondertussen meldt onderzoeksbureau Telecompaper vandaag dat KPN zijn leiderschapspositie op de mobiele markt lijkt kwijt te raken aan Vodafone. KPN's aandeel in simkaarten daalde in het tweede kwartaal van 2019 met 2,7 procent (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) naar 44 procent. ,,Oorzaken zijn onder meer de consolidaties in de afgelopen jaren en een nieuwe strategie van KPN om waarde boven volume te stellen,” stelt de telecomspecialist.

Verlies

De telecomexpert wijst daarbij op het voornemen te stoppen met Telfort en XS4All. Bij Telfort is dat al gebeurd, met een flink klantenverlies tot gevolg. ,,KPN heeft dit verlies nog niet weten te compenseren met voldoende aanwas voor klanten bij zijn hoofdmerk”, stelt Telecompaper.