Kraamverzorg(-st)ers krijgen loonsverhoging

President-commissa­ris Eneco per direct weg

19 juli De door de rechter geschorste president-commissaris Edo van den Assem van energiebedrijf Eneco treedt per direct terug. Dat heeft Eneco in een verklaring naar buiten gebracht. Ondanks zijn aftreden zal hij volledige medewerking verlenen aan het enquête-onderzoek dat is gelast door de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.