Kunstenaar: ingewikkeld beroep voor weinig centjes

Kunstenaars voeren volgens het CBS net zulke ingewikkelde taken uit als ingenieurs en artsen, maar zien dat niet op hun bankrekening terug. 52 procent van hen valt in de laagste inkomensklasse met een bruto jaarinkomen van minder dan 30.000 euro. Dit percentage ligt bij andere ingewikkelde beroepen op slechts 17 procent. Daardoor zijn kunstenaars een stuk vaker afhankelijk van een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering als aanvulling op de opbrengsten van hun kunst.

De meesten van hen moeten daarom bijklussen in een zogenoemd 'overig creatief beroep', zoals kunst- of muziekleraar of journalist. Verschillende kunstenaars spraken eerder tegen deze krant over hun financiële problemen. Zo zei beeldend kunstenares Kris van der Werve dat ze altijd rekening had gehouden met een baan erbij. ,,Als je naar de kunstacademie gaat, doe je dat niet om rijk te worden. Maar ik vind dat niet erg. Zolang ik de rekeningen kan betalen, vind ik het prima. Ik zou niet per se gelukkig worden van veel geld, eerder zenuwachtig. Het is ook een verantwoordelijkheid daar goed mee om te gaan.''