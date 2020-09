Kwart ouderen heeft nu al moeite eindjes aan elkaar te knopen

De ANBO, de belangenvereniging van ouderen, vroeg meer dan 2000 senioren naar hun verwachtingen van Prinsjesdag en de troonrede. De bezorgdheid onder de ouderen is groot, zo blijkt. Het meest bezorgd zijn ze over de pensioenen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: ,,Eén op de drie ouderen geeft aan dat ze zich ernstige zorgen maakt over de pensioenen. Zij vinden dat het kabinet daar de hoogste prioriteit aan moeten geven. Ik begrijp dat heel goed, want de pensioenen zijn al tien jaar niet geïndexeerd en de AOW stijgt ieder jaar maar een klein beetje. Daar moet echt iets aan worden gedaan.”

Prinsjesdagplannen

Volgens uitgelekte Prinsjesdagplannen gaan de meeste Nederlanders er volgend jaar ietsje op vooruit. Volgens berekeningen van het CPB, die ook bij de Prinsjesdagstukken zitten, krijgen mensen met een baan er volgend jaar 1,2 procent bij. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden moeten het met minder doen: voor hen is de toename respectievelijk 0,5 en 0,4 procent.

In dezelfde ANBO-peiling geeft ruim één op de drie ouderen (34 procent) aan dat het kabinet volgend jaar meer geld zou moeten uittrekken voor de bouw van seniorenwoningen. Als er meer seniorenwoningen worden gebouwd, kunnen ouderen doorstromen en komt hun huidige, vaak te grote woning vrij voor starters en jonge gezinnen, verklaart de ANBO. ,,Daarmee slaat het kabinet twee vliegen in één klap. Eigenlijk drie, want als ouderen goed wonen, hebben ze minder zorg en ondersteuning nodig. En dat scheelt dus geld.”