Kwartaalwinst ING keldert met 79 procent

De coronacrisis raakt het financiële concern hard. Vanwege de economische neergang en onzekerheid die gepaard gaan met alle coronamaatregelen dreigen veel klanten, bijvoorbeeld bedrijven in de olie- en gassector, in problemen te komen. In het eerste kwartaal pakte de winst van ING daardoor ook al flink lager uit. Toen ging nog 661 miljoen euro naar de stroppenpot. Dat de voorzieningen voor slechte leningen in de voorbije periode flink zijn opgelopen komt volgens ING onder meer door ‘enkele grote dossiers’ in Duitsland, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Nederland. Om welke klanten het specifiek gaat, wordt niet naar buiten gebracht.