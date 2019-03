Laagopgeleiden zijn steeds vaker de boksbal van de economie. Daarom is deze wet zo belangrijk

Nu er aan het Binnenhof zo veel moed te bespeuren valt met de ‘klimaatdraai’ heb ik goede hoop dat die sfeer overslaat naar nummer 22, de Senaat. Daar wordt elk moment besloten of de Wet arbeidsmarkt in balans erdoor komt. Waarom is dit belangrijk?

Laagopgeleiden zijn steeds vaker de boksbal van de economie. In een recessie vallen de meeste ontslagen in de flexibele schil, en laagopgeleiden maken daar een steeds groter deel van uit. De ongelijkheid in inkomenszekerheid is al extreem groot tussen mensen met een vast contract en mensen in de flexibele schil. Maar nu laagopgeleiden onevenredig vaak daarin terechtkomen, wordt dit ook een ongelijkheid tussen hoog en laagopgeleid. De economie begint al af te koelen, en het is dus urgent dat dit probleem wordt aangepakt.