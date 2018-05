'Laat die Chinese zonnepanelen maar komen'

De importheffingen werden vijf jaar geleden ingevoerd om Europese fabrikanten van zonnepanelen te beschermen. Maar de heffingen hebben alleen maar contraproductief gewerkt, stellen installateursorganisatie UNETO-VNI, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, energiebedrijf Engie en zo'n honderd andere partijen vandaag in een brief aan voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie.

Fraude

De Europese productie van zonnepanelen is juist afgenomen, terwijl de groei van zonnepanelen in Nederland werd geremd. De maatregel werkte fraude in de hand en blijkt gemakkelijk te omzeilen, stelt Dick Reijman, woordvoerder van UNETO-VNI. ,,Fabrikanten hebben de productie verplaatst naar Aziatische landen die niet onder de importheffing vallen.''

Klimaatakkoord

Afschaffing zou ook hard nodig zijn om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. ,,Zonder de heffingen zullen zonnepanelen goedkoper worden. Dat is goed nieuws voor de consument'', aldus Reijman. De heffingen gelden tot begin september. Daarna moeten ze in elk geval niet worden verlengd, volgens de oproep.

De bedrijven en organisaties pleiten ook voor duidelijkheid over de salderingsregeling, waarbij huishoudens de stroom die zij opwekken met hun zonnepanelen mogen wegstrepen tegen de stroom die ze verbruiken. Het kabinet wil die regeling vervangen, maar het is niet bekend wat daarvoor in de plaats komt. Die onduidelijkheid is slecht voor het vertrouwen van consumenten. Investeringen in zonne-energie moeten worden gestimuleerd door zekerheid voor de toekomst te bieden, meent UNETO-VNI.