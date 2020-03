Lagere energienota dankzij coronavirus

Als gevolg van de zorgen om het coronavirus en het milde winterweer heeft de wereldeconomie een klap gekregen en is de vraag naar energie flink gedaald. Lage energieprijzen zijn het resultaat: de stroomprijs ligt nu liefst 11,3 procent lager dan twee maanden terug. De gasprijzen kelderden 13,5 procent. ,,Dit zorgt voor een daling in de energiekosten van 25 euro voor stroom en 51 euro voor gas op jaarbasis”, stelt directeur Ben Woldring van Gaslicht.com

Pricewise constateert dat de vaste prijzen voor gas bij de drie grootste energieleveranciers Eneco, Essent en Vattenfal niet eerder zo laag lagen. Het coronavirus heeft ‘grote gevolgen’ voor de economie, ziet directeur Hans de Kok. ,,Zo wordt de industrie en transport veel stilgezet waardoor er minder energie nodig is.” Het effect van de zachte winter is overigens nog groter. ,,Zo was januari 2020 de warmste januari ooit, in Nederland gemiddeld 6,2 graden.”

Uitgelezen moment

Vooral consumenten met een variabel energiecontract voor onbepaalde tijd kunnen profiteren, evenals huishoudens waar de vastgezette periode afloopt. Volgens Gaslicht.com kan een gemiddeld huishouden door het goedkoopste energiecontract af te sluiten nu wel 450 euro besparen. Dat is 76 euro (20 procent) meer dan twee maanden geleden. ,,De effecten van de weersomstandigheden en het coronavirus maken dit het uitgelezen moment voor consumenten om over te stappen”, stelt Ben Woldring.

Transportkosten

Voor dit jaar is een deel van de verhogingen weer geschrapt. Per saldo betalen huishoudens daardoor gemiddeld 100 euro minder aan energiebelasting. Vattenfall, Eneco en Essent verlaagden bovendien per 1 januari hun variabele energietarieven. Gemiddeld werd levering van elektriciteit 5,8 procent goedkoper en gas 12,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Wel stegen de transportkosten met gemiddeld tien euro.



Al met al pakt de energienota dit jaar 170 euro voordeliger uit, aldus het Centraal Bureau voor Statistiek dinsdag. Dat is een verlaging van tien procent.