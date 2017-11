'Leegstand kantoren daalt, maar blijft structureel hoog'

De vraag naar kantoorruimte groeit al sinds de eeuwwisseling minder hard dan de kantorenvoorraad. De prijzen die beleggers betaalden voor bedrijfsvastgoed bleven desondanks tot aan het crisisjaar 2008 stijgen. Daarna volgde een forse daling, maar de laatste tijd zitten ook de verkoopprijzen weer in de lift. Die recente stijging lijkt volgens het PBL vooral gedreven door een ruime beschikbaarheid van kapitaal, in combinatie met een lage rente. Dat maakt het voor beleggers interessant om in stenen te investeren. Van een koortsachtige vraag bij huurders is evenwel geen sprake.

Divergentie kantorenmarkt

Met de beleidsstudie ‘Divergentie op de kantorenmarkt’ analyseert het PBL waarom de markt voor kantoorruimte zo ‘ontspannen’ is. Dit in tegenstelling tot de woningmarkt. Om dit in beeld te brengen, werden door het planbureau een aantal recente onderzoeken samengebracht. Naast de oorzaken van leegstand wordt ook gekeken naar de effecten ervan.



Leegstand blijkt, hoewel vaak aangehaald als argument om in te grijpen, geen aantoonbare negatieve effecten op de markt te hebben. Economisch gezien is het vooral een probleem voor de eigenaar, die inkomsten misloopt en op zoek moet naar nieuwe huurders , zo schrijft PBL. Zodra in de omgeving van leegstaande panden verloedering toeslaat, met lagere huizenprijzen en leefbaarheidsproblemen tot gevolg, ontstaat een maatschappelijk probleem.



Ook het effect op de financiële stabiliteit lijkt volgens het PBL beperkt. Nederlandse institutionele beleggers investeren zeer beperkt in Nederlands commercieel vastgoed in het algemeen en minder in kantoren specifiek. Ook bij banken zijn de risico's als gevolg van problematische vastgoedleningen de afgelopen jaren afgenomen.