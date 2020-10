‘Leer van de crisis: hogere vermogensbelasting en lagere loonbelasting en btw’

Werkloos­heid onverwacht omlaag in september

15 oktober De werkloosheid in Nederland is vorige maand onverwacht afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In totaal was 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kwam neer op 413.000 werkzoekenden.