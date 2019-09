‘Lekkere trek weerstaan is makkelijker als je niet tegenover de Febo’

Ooit een KFC in een villawijk gezien? Of een felverlichte McDonald’s in een lommerijke buurt met enkel vrijstaande woningen? Ik denk het niet. Fastfoodtenten vind je doorgaans in de binnenstad, vlakbij de snelweg of in arme wijken. Vooral dat laatste is problematisch. Doordat er in achterstandswijken veel meer snackbars, shoarmatenten en goedkope pizzeria’s zitten, worden arme mensen vaker verleid om voor slecht voedsel te kiezen.