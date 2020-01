Luchtverkeersleiding moet 19,2 miljoen euro betalen aan Chipshol

Sandd-medewer­kers uit Apeldoorn willen niet verhuizen naar Den Haag na fusie met PostNL

13:15 Duizenden Sandd-medewerkers willen niet meeverhuizen naar PostNL. Zij kunnen zich niet vinden in de nieuwe werkroosters of de werkwijze, meldt het postbedrijf. Ook een grote groep kantoormedewerkers van het hoofdkantoor in Apeldoorn zien niets in de verhuizing. Dat meldt de NOS.