'Luie makelaars misleiden kopers met verkeerde maten woningen'

Woordvoerder Hans André de la Porte wijt het aan een lakse, luie instelling van de makelaar. ,,Ze denken 'ach, die huizen zijn zo snel verkocht dat het niet uitmaakt of we de moeite nemen om de woning opnieuw op te meten'. Maar de kosten per vierkante meter gaan zo door het dak in bijvoorbeeld grote steden als Amsterdam dat je je als koper in de maling genomen voelt als je droomhuis vijf tot tien vierkante meter kleiner blijkt te zijn dan je dacht.''



De VEH trok in 2006 al aan de bel over deze praktijken toen de vereniging opmerkte dat de oppervlakte van appartementen steeds meer toenam. In 2010 kwam de VEH overeen met onder meer brancheorganisaties NVM en VBO dat hun makelaars zich moesten houden aan vaste meetinstructies.