Maakt de groei van Schiphol ons gelukkiger?

In zo'n overleg mag Schiphol de economische-groeikaart alleen spelen als de directeur kan uitleggen waarom die groei zó belangrijk is dat-ie ten koste mag gaan van onze natuur en gezondheid. Andersom moeten natuurorganisaties de milieuschade van de groei van Schiphol concreter maken. Leg nu eens goed uit waarom het belangrijk is dat wij onze zomer spenderen op Texel in plaats van Tenerife. En de verboden woorden zijn: fijnstof en CO2-uitstoot.



Ik zeg niet dat dat gemakkelijk wordt. De een zijn geluk is de ander zijn ongeluk. Ik word heel blij van een vakantie in de Verenigde Staten, maar ik kan me voorstellen dat niet alle inwoners van Hoofddorp zo enthousiast zijn over mijn reislust. En een nieuwe baan op Schiphol is natuurlijk prachtig. Maar de achtduizend fijnstofdoden die vorig jaar vielen in Nederland - zo berekende het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet - kunnen helemaal nooit meer werken.



Over één ding zijn we het hopelijk allemaal wel eens: ons geluk kent meer parameters dan geld en werk. Als het over de groei van Schiphol gaat, heb ik ook niet alle antwoorden, maar laten we in elk geval beginnen met het stellen van de juiste vragen.