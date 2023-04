Maandag ‘valt het nog mee’, maar rest van de week vaker lege schappen verwacht bij Albert Heijn

Klanten van Albert Heijn zullen de komende dagen steeds vaker misgrijpen. Door de stakingen bij de distributiecentra zullen er meer lege plekken in de schappen komen is de verwachting. ,,Maar vandaag valt het nog mee”, aldus een woordvoerster van de supermarktketen.

Welke producten het eerste op dreigen te raken, is volgens de woordvoerster nog lastig te zeggen. Het hoeft niet per se om versproducten te gaan. Het kan ook gaan om producten als shampoo, die uit het distributiecentrum in Geldermalsen komen.

Volgens Albert Heijn vallen de gevolgen van de acties nu nog mee. ,,Bij de distributiecentra in Zwolle en Geldermalsen zijn volop acties. In Pijnacker en Tilburg hebben de acties heel weinig impact. En in Zaandam en Hoorn wordt gewoon gewerkt.‘’

‘Helemaal klaar’

Die constatering wordt weersproken door de FNV. ,,Hier in Pijnacker wordt ook volop gestaakt‘’, aldus FNV-bestuurder Shefania Sewbaks. ,,Ook in Tilburg wordt flink actie gevoerd.‘’ Volgens Sewbaks zijn de medewerkers helemaal klaar met Albert Heijn en is de actiebereidheid groot. ,,We hebben ook al wilde stakingen gehad toen we nog aan het onderhandelen waren.‘’

De staking in Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en Tilburg duurt tot en met woensdag; in Zaandam wordt tot dinsdag 15.30 uur het werk neergelegd. In Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam werd op zondagavond al gestaakt door parttimers.

Conflict muurvast

Het conflict zit voorlopig muurvast. Albert Heijn heeft de bonden zondagmiddag uitgenodigd verder te praten, maar dat was volgens de bonden alleen voor de vorm. ,,Ze wilden niet praten op onze voorwaarden, een loonsverhoging van minimaal tien procent en geen verdere verslechteringen‘’, zegt de FNV-bestuurder. ,,Dan heeft praten geen zin.‘’

Albert Heijn biedt een loonsverhoging van zes procent vanaf april dit jaar en twee procent vanaf januari 2024. Daarnaast wil het bedrijf de toeslag op zondag halveren voor nieuwe werknemers. Voor mensen die op zaterdag werken gaat de toeslag juist omhoog. Ook krijgen nieuwe medewerkers minder seniorendagen vanaf een bepaalde leeftijd.

Albert Heijn zegt dat de versoberingen nodig zijn om de kosten in de toekomst in de hand te kunnen houden. En dat is nodig om medewerkers straks een vast contract te kunnen bieden. In totaal werken er ruim 4000 mensen bij de distributiecentra van Albert Heijn.

De bonden zien niets in de voorstellen. ,,Dan krijgen mensen straks verschillend betaald voor hetzelfde werk. Dat willen we niet, daar krijg je scheve gezichten van op de werkvloer‘’, aldus Sewbaks. FNV en CNV willen Albert Heijn via de acties dwingen om met betere voorstellen te komen. ,,Tot die tijd voeren we actie. We willen ook liever geen lege schappen, aar we moeten duidelijk maken dat de grens is bereikt‘’, waarschuwt Sewbaks.

