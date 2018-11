Marcel Boekhoorn stuurt Hema-directeuren weg

24.600 euro per vierkante meter: Hongkong heeft duurste winkel­straat

15:16 Causeway Bay in Hongkong is wat huur betreft Upper 5th Avenue in New York gepasseerd als duurste winkelstraat of -plek ter wereld. Op de jaarlijkse ranglijst van vastgoedspecialist Cushman & Wakefield staat de Amsterdamse Kalverstraat op de zestiende plaats.