Marcel is één van de echte 5000 hulppieten

,,Het is topdrukte, elke dag ben ik zeven tot acht uur in touw om alles te bezorgen,” vertelt Helling, die al twaalf jaar pakketten rijdt voor PostNL en daarvoor tien jaar postbode was. In de afgelopen jaren zag de 47-jarige Hagenaar het aantal pakketjes toenemen. ,,Meer en meer mensen bestellen online. Vandaag had ik bijvoorbeeld een klein straatje met zeven huizen. Ieder adres had daar wat besteld.”