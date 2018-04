Mark Zuckerberg diep door het stof: Facebookproblemen gaan nog jaren duren

,,We hebben onvoldoende gedaan om misbruik van ons platform te voorkomen,” verontschuldigde Zuckerberg zich woensdagavond uitgebreid tegenover journalisten uit de hele wereld voor de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen en voor de datadiefstal van 87 miljoen profielen door het Britse Cambridge Analytica. Via een pr-offensief en uitgebreide excuses probeert het socialemediabedrijf de schade in te dammen. ,,De eerste tien jaar van ons bestaan hebben we ons vooral gericht op alle goede dingen die Facebook bracht: het in verbinding brengen van vrienden en families. Het bieden van middelen aan kleine bedrijven, zodat ze klanten op een manier kunnen bereiken die tot dan toe alleen aan grote bedrijven was voorbehouden.” Volgens de topman zijn daarbij fouten gemaakt. ,,Als je zoiets volkomen nieuws bouwt als Facebook, verpest je ook zaken. We hebben onze verantwoordelijkheden veel te beperkt opgevat. Dat is onze fout, mijn fout.”

Ondermijnen democratie

Zuckerberg, die volgende week in het Amerikaanse Congress uitleg zal geven over het Cambridge Analytica-schandaal, zegt dat het in 2004 door hem opgerichte Facebook beterschap gaat tonen. ,,Als Facebook zijn we er niet alleen om gebruikers in staat te stellen met elkaar te communiceren, maar ook om ervoor te zorgen dat dat wel goed gaat. De belangrijkste vraag is: kunnen we onze gebruikers beschermen en ervoor zorgen dat onze systemen niet worden misbruikt om de democratie te ondermijnen?”



Hij zegt dat het sociale netwerk dat kan. ,,We gaan daar nog veel harder ons best voor doen. Nu al hebben we 15.000 medewerkers die dag in, dag uit aan de veiligheid werken. Later dit jaar zullen dat er 20.000 zijn.” Hij wijst op de verkiezingen die dit jaar worden gehouden in diverse landen, waaronder Hongarije en Pakistan.



Wel heeft het sociale netwerk tijd nodig, stelt Zuckerberg. ,,Ik zou willen dat ik met mijn vingers kon knippen en zeggen dat de problemen in 3 of 6 maanden zijn opgelost. De werkelijkheid is dat onze systemen zo complex zijn dat het een meerjarenproject is. Maar dat wil niet zeggen dat we niet elke maand vooruitgang boeken.”