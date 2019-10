Marktautoriteit: Dominant KPN remt aanleg van glasvezel opzettelijk af

KPN heeft een uitgebreid netwerk van koperleidingen voor telefonie en internet. Als bedrijven glasvezel willen aanleggen in een voor KPN aantrekkelijk gebied, doet het telecombedrijf voorstellen aan zijn klanten om ze te weerhouden naar glasvezel over te stappen. Indien de concurrenten toch doorzetten, kiest KPN er soms voor om glasvezel aan te gaan leggen in een klein deel van datzelfde gebied. Vaak is dat een deel dat goedkoper aan te sluiten is, bijvoorbeeld de dorpskern in een plattelandsgemeente. Daardoor wordt het project voor de concurrenten vaak onhaalbaar en trekken ze zich terug. KPN zet er vervolgens geen haast achter om dat gebied van glasvezel te voorzien, stelt de mededingingswaakhond. Inmiddels hebben zo’n 3,5 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting. Zo'n 80 procent daarvan is van KPN.

Volgens marktonderzoeker Telecompaper kan glasvezel met het tempo van een half miljoen huishoudens per jaar worden aangelegd. Dat werd de afgelopen jaren bij lange na niet gehaald. De ACM vreest dat met de huidige stand van zaken deze aantallen ook de komende jaren niet gerealiseerd zullen worden.



KPN ontkent de aantijgingen en is daarover in gesprek met de ACM. ,,Het is niet waar dat we alleen in dorpskernen twee wijken aanleggen en niet verder gaan. De zaken lopen ook vertraging op vanwege de situatie in de bouw”, zei een woordvoerder. Hij geeft toe dat het verstandig is voor KPN om helderder te communiceren over zijn glasvezelplannen.