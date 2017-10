Marktplaats neemt grote angst koper weg: geld komt pas vrij bij ontvangst

Mensen herinneren zich altijd die ene nare ervaring, niet alle keren dat iets prima ging. ,,Met Marktplaats is dat net zo”, zegt Olivier van Duijn, directeur van het grootste online handelsplatform van Nederland. ,,Bij minder dan 1 procent gaat het mis. Maar zo’n ervaring ondergraaft wel het vertrouwen.”



Wat meespeelt: alle getallen rond Marktplaats zijn groot. Een minimaal percentage missers vertaalt zich in substantiële aantallen. Het online platform trekt maandelijks 8,2 miljoen unieke bezoekers. Dagelijks vinden er 150.000 transacties plaats, jaarlijks wordt er voor 10 miljard euro verhandeld. ,,Maar een deel van de gebruikers vertrouwt het niet altijd en zoekt zekerheid.”



Om die ongerustheid weg te nemen, lanceert Marktplaats dit najaar Gelijk Oversteken. Het werkt zo: als er een deal is, stort de koper geld op een derdenrekening. Zodra de koper aangeeft dat het pakje binnen is, krijgt de verkoper zijn geld. Als de koper binnen zeven dagen na verzending laat weten dat het pakketje niet is aangekomen, wordt het geld niet overgemaakt. Laat de koper niets horen, dan krijgt de verkoper alsnog zijn geld.



Tevreden

Van Duijn: ,,Koper en verkoper lopen zo geen risico meer bij betaling en verzending, het moment van twijfel is verdwenen. Iedereen tevreden.”