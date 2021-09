Meer consumenten vinden dat prijzen sterk stijgen, consumptie voor het eerst hoger dan voor corona

Steeds meer Nederlanders vinden dat de prijzen sterk stijgen. Meer dan vier op de tien consumenten hebben dit aangegeven in het laatste consumentenonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat met 43 procent om het hoogste percentage sinds het statistiekbureau in 2017 begon om dit bij te houden.

Ook is de koopbereidheid van consumenten recent iets afgenomen. Daarmee lijkt de oplopende inflatie ook in Nederland te drukken op het consumentenvertrouwen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten speelt dit eveneens. Amerikanen vinden het momenteel de ongunstigste periode om grote aankopen te doen in decennia, bleek onlangs uit een peiling daar.

Zo extreem als de in de VS is de situatie hier nog niet. Nederlandse consumentengoederen en -diensten waren in augustus 2,4 procent duurder dan een jaar eerder, meldde het CBS onlangs. Daarmee is de inflatie hier beduidend lager dan in de VS. Maar de oplopende prijzen worden ook in Europa scherp in de gaten gehouden door centrale banken.

Dat het leven duurder is geworden hangt samen met de sterk aangetrokken vraag naar grondstoffen. Daardoor zijn de prijzen van die grondstoffen fors opgelopen. Ook zijn de internationale vrachttarieven hard gestegen door verstoringen in de wereldwijde scheepvaart.

Optimistischer

Het algehele consumentenvertrouwen in Nederland is in september wel nauwelijks veranderd ten opzichte van augustus. Dit komt consumenten tegelijkertijd iets optimistischer zijn geworden in hun oordeel over de economie. Daarbij zijn ze gemiddeld positiever geworden in hun verwachtingen voor de arbeidsmarkt.

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het CBS kwam deze maand uit op min 5 tegen min 6 vorige maand. Aan het begin van de coronacrisis in mei vorig jaar ging het nog om een score van min 31. Maar het vertrouwensherstel werd vorig jaar al ingezet. In juni dit jaar bereikte de graadmeter een nieuwe piek op een niveau van min 3. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op plus 36.

Geld uitgeven

Intussen kwam de Nederlandse consumptie in juli voor het eerst weer boven het niveau van voor de coronacrisis uit. Volgens het CBS gaven consumenten 2,1 procent meer uit dan in juli 2019. Er werd bijvoorbeeld meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd. Dit hangt onder meer samen met de versoepelingen van de coronaregels.

Ten opzichte van juli vorig jaar werd er 4,8 procent meer geconsumeerd. De toename was daarmee minder groot dan in mei en juni, toen de consumptie op jaarbasis nog beduidend harder groeide. Maar dat komt volgens het statistiekbureau doordat de consumptie in mei en juni van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown.

Online

Ruim drie weken geleden meldde het CBS al dat de detailhandel in juli 3,4 procent meer heeft omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De omzet van de non-foodsector groeide, terwijl de omzet van de foodsector licht kromp. Online werd er door winkeliers ruim 11 procent meer omgezet.

Ook de investeringen van bedrijven zaten in juli in de lift. Deze groeiden volgens het CBS met 4,2 procent op jaarbasis. Vooral de investeringen in gebouwen zijn toegenomen. Voor infrastructuur en auto’s werd door het bedrijfsleven juist minder geld uitgetrokken. Ten opzichte van juli 2019 lagen de investeringen ongeveer 1 procent hoger.