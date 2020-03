Meer dan 5000 bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd

Banenre­cord in Apeldoorn maakt bouwen over de snelweg nodig, zegt wethouder Jeroen Joon

12 maart Wat jarenlang gold als een magisch doel is nu eindelijk bereikt: Apeldoorn is door de barrière van 100.000 banen heen. Nooit eerder was de werkgelegenheid er zo groot als nu en ook zijn er meer inwoners dan ooit. Hoe kan de stad nog blijven groeien? Toch maar de sprong over de snelwegen maken, oppert wethouder Jeroen Joon.