Meer loon voor pompbedienden

Het nieuwe slachten is diervriendelijk

7:56 De nieuwe runderslachterij van Ameco in Apeldoorn is de eerste in Nederland die ideeën van de Amerikaanse zoöloog en dierenactiviste Temple Grandin toepast. Bert van den Berg van Dierenbescherming Nederland, spreekt van een win-winsituatie. ,,Het is beter voor het dierenwelzijn en voor de kwaliteit van het vlees'', zo zegt hij.