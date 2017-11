Meer ongewenste telefoontjes, bedrijven op de vingers getikt

Vliegtuigbouwer Airbus haalt megadeal van bijna 50 miljard binnen

15 november De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft op de luchtvaartshow in Dubai zijn grootste order ooit binnengehaald. De Amerikaanse investeerder Indigo Partners heeft in totaal 430 vliegtuigen besteld. Daarmee is een bedrag van bijna 50 miljard dollar (42 miljard euro) gemoeid.