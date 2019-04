Meer tijd voor winkels Miller & Monroe

update Drukker Donald Duck en Libelle failliet; onduide­lijk­heid voor bladen

18 april De rechtbank heeft drukkerij Roto Smeets, waar onder meer Libelle en Donald Duck wordt gedrukt, failliet verklaard. Bij de onderneming werken 800 mensen. Een curator gaat kijken of een doorstart haalbaar is. Voor magazines en folders is de onzekerheid groot.