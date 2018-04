Meer vertragingen voor vliegtuigpassagiers

woningmarkt Prins de Vos is dolgelukkig in zijn appartement van 8 vierkante meter

31 maart Hij nam afscheid van 90 procent van zijn spullen. Leeft, slaapt, kookt, werkt en doucht in één ruimte. Toch is Prins de Vos (27) helemaal happy in het allerkleinste appartement van heel Amsterdam. Acht vierkante meter is zijn huis. In vlogs vertelt hij hoe het is om zo te wonen. ,,Het is klein, maar dat ben ik ook.''