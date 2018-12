‘Melkveehouders staat het water aan de lippen’

In Nederland zorgt 3 procent van de bevolking voor veilig voedsel. Onze melkveehouders leveren uw melk, kaas, karnemelk en de heerlijke toetjes die met kerst op tafel staan.



Een goed gevoel. Toch heeft de overheid het voortdurend gemunt op de boeren. Daardoor sterft in Nederland het beroep van melkveehouder uit. Nog maar 1,5 procent is jonger dan 35 jaar. Daarmee scoort Nederland het laagste binnen Europa. Dit terwijl Nederlandse melkveehouders wereldwijd bekendstaan om hun vakmanschap, veekwaliteit en efficiënte, diervriendelijke productie.



De oorzaak: een overheid die regel op regel stapelt en de regels voortdurend wijzigt. Jonge boeren verliezen het vertrouwen in de toekomst. Ze durven het bedrijf van hun ouders niet over te nemen. Lange dagen hard werken is geen probleem. Maar als maatschappelijk gewenst investeren in duurzaamheid leidt tot een bankroet is de maat vol.



Circa 800 melkveehouders investeerden rond 2014 gemiddeld 1 miljoen euro om hun oude, vaak asbesthoudende, melkveestal te vervangen. Er kwamen diervriendelijke nieuwe stallen met royale zachte ligbedden, ruime looppaden, veel licht en zonnepanelen op het dak. Duurzaamheid ten top.



De stal was nog in aanbouw of net klaar en de overheid meldde al weer nieuwe regels. De stal mocht maar voor een deel gebruikt worden. Het aantal dieren op 2 juli 2015 werd bepalend. Gevolg: ongeveer 400 boeren dreigen failliet te gaan omdat ze met een deels lege stal de rente en aflossing niet kunnen terugverdienen. Het ministerie van Landbouw treft geen overgangsregeling. Minister Schouten laat de boeren vallen als een baksteen.