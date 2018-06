Mercedes haalt 774.000 auto's met mogelijke sjoemelsoftware terug

De recall heeft te maken met verdachte testgegevens van de auto's. Net als bijna drie jaar eerder bij branchegenoot Volkswagen zijn de wagens mogelijk gemanipuleerd om schoner te lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Software herkent wanneer de auto wordt getest, waarna bepaalde systemen in werking treden of juist worden uitgeschakeld.

Het gaat om onder meer de Mercedes Vito en de Mercedes C-klasse. Ongeveer een derde van de betreffende auto's rijdt rond in Duitsland, verder zijn geen gegevens over de verdeling per land gegeven en Mercedes-Benz Nederland reageerde niet direct op verzoeken om een toelichting. Daimler laat weten 'in het hoogste tempo''aan de slag te gaan om de voertuigen te repareren. De Duitse autoriteiten hadden Daimler al langer in het vizier vanwege gesjoemel met de uitstootgegevens.