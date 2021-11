Met Black Friday en kerst voor de deur staat MediaMarkt voor loodzware keus: criminelen betalen of forse schade lijden

De elektronicaketen schaart zich in een groeiende lijst van bedrijven die eerder voor het dilemma stonden: betalen of grote (imago-)schade oplopen. MediaMarkt doet nauwelijks mededelingen en zegt nog altijd te onderzoeken wat er precies gaande is. Volgens een woordvoerder treft de aanval het bedrijf door heel Europa. De 49 MediaMarkt-winkels in ons land blijven vooralsnog open, maar er kunnen alleen spullen uit de winkels worden afgerekend. Ook online kan gewoon besteld worden. Afhalen van bestellingen en retour brengen van producten kan niet. Hoe lang nog? Dat kan MediaMarkt niet zeggen.

De problemen zijn ontstaan door gijzelsoftware, nadat hackers een gat in de beveiliging van het computersysteem vonden. Zodra de criminelen binnen waren, versleutelden ze de toegang. Om weer bij de eigen gegevens en systemen te kunnen, moet er losgeld worden betaald. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat het om 43 miljoen euro zou gaan. Volgens Dave Maasland, directeur van de Nederlandse tak van cybersecuritybedrijf ESET, lijkt het er op dat MediaMarkt erover nadenkt om dat te betalen.

Overlevingsstand

,,Met Black Friday en kerst voor de deur wil zo'n bedrijf koste wat het kost weer kunnen werken. Veel bedrijven schieten in de overlevingsstand. ‘Hoe kunnen we ons bedrijf redden? Daarna voeren we het maatschappelijk debat wel.’ Daarom wordt er vaak betaald. Dat is vaak een economische afweging en soms heeft het bedrijf simpelweg geen keus, omdat er geen back-up van alle digitale bestanden is.”

Quote Ja, er worden weleens mensen gearres­teerd, maar tot nu toe is dat een druppel op de gloeiende plaat Dave Maasland, directeur van de Nederlandse tak van cybersecuritybedrijf ESET

Uit een recent verschenen rapport van cybersecuritybedrijf Coveware blijkt dat er wereldwijd gemiddeld 140.000 doller per aanval wordt betaald door slachtoffers van gijzelsoftware. Deze rapportage maakt ook pijnlijk duidelijk dat criminelen met ransomware bijna net zoveel geld kunnen verdienen als met cocaïnehandel, maar dat het risico om te worden gepakt vele malen kleiner is. ,,Dat maakt gijzelsoftware zo lucratief. Ja, er worden weleens mensen gearresteerd, maar tot nu toe is dat een druppel op de gloeiende plaat’’, zegt Maasland.

Klantgegevens gestolen

Bij MediaMarkt speelt bovendien mee dat er mogelijk ook klantgegevens zijn gestolen. Maasland noemt het ‘dubbele chantage’ want behalve het platleggen van alle computersystemen dreigen de criminelen ook alle data te publiceren. ,,Ze zijn meedogenloos. MediaMarkt is een merk dat heel dicht bij de consumenten staat. Ze bieden veel digitale diensten aan. Die klantdata kunnen op straat komen te liggen. De angst voor imagoschade is dus enorm. Toch blijft het advies: niet betalen! Ze zijn slachtoffer van een misdaad en als je eerlijk bent over je aanpak, blijft het publiek aan je zijde.’’

Dat MediaMarkt nu mogelijk toch onderhandelt, geeft volgens Maasland aan hoe benard de situatie is. ,,Maar elke betaling stimuleert deze criminaliteit en met die miljoenen komen deze cybercriminelen alleen maar vaker terug met grotere wapens.’’

