Metaalfonds verhoogt voor het eerst sinds 2008 pensioenen

Pensioenfonds PME gaat in juli de pensioenen verhogen. Het is voor het eerst sinds 2008 dat het fonds voor werknemers uit de metaal- en technologiesector dit doet.

De verhoging, met net geen 1,3 procent, is mogelijk gemaakt door een versoepeling van de financiële spelregels voor pensioenfondsen die per 1 juli ingaat. PME beheert de pensioenen voor ruim 600.000 mensen.

PME-bestuurder Eric Uijen noemt het in een persverklaring de hoogste tijd om de pensioenen te verhogen. Tegelijkertijd erkent hij dat de stap ‘een druppel op de gloeiende plaat’ is, omdat de prijzen in doorsnee veel harder stijgen waardoor gepensioneerden er alsnog hard op achteruit gaan.

,,Ik hoop daarom van harte dat over een half jaar een nieuwe verhoging mogelijk is. Maar beloven kan ik dat nog niet, zeker niet gezien de onzekere situatie in de wereld”, stelt hij.

Lat verlaagd

Volgens de versoepelde regels hoeven pensioenfondsen vanaf juli nog maar 1,05 euro per beloofde euro pensioen in kas te houden. Dat is nu nog 1,10 euro per toegezegde euro aan pensioen. De lat voor het verhogen van de pensioenen is verlaagd in de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel.

De hogere rentes op de financiële markten hebben de staat van de pensioenfondsen ook geholpen. Als de rentes oplopen, hoeven de fondsen minder geld in kas te houden om de uitbetaling van de oudedagsvoorziening te kunnen garanderen.