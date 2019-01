Microsoft stapt in de wereld van supermarkten

Remeha wil met overname Techneco marktlei­der warmtepom­pen worden

14:59 De Apeldoornse producent van verwarmingsketels Remeha neemt Techneco over, een Nederlands bedrijf dat is gespecialiseerd in warmtepompen. De overname moet leiden tot een positie als marktleider op de warmtepompmarkt. Techneco blijft voorlopig als zelfstandige dochteronderneming van Remeha op de markt.